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Единовременную выплату получили 102 тыс. пензенских семей с детьми от 3 до 16 лет

17:59 | 09.06.2020 | Общество

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Пенза, 9 июня 2020. PenzaNews. 102 тыс. семей с детьми в возрасте от 3 до 16 лет получили единовременную выплату в размере 10 тыс. рублей на каждого ребенка из средств федерального бюджета в Пензенской области. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального отделения Пенсионного фонда России во вторник, 9 июня.

Единовременную выплату получили 102 тыс. пензенских семей с детьми от 3 до 16 лет. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Средства перечислены на общую сумму 1,39 млрд. рублей», — уточнили в ПФР.

В отделении пояснили, что обработано большинство поступивших заявлений.

«Специалисты территориальных органов ПФР готовы принять заявления на выплату от тех имеющих право семей, кто еще по какой-то причине их не подал», — сказали в пресс-службе.

Единовременная выплата семьям с детьми предоставляется в качестве меры государственной поддержки российских семей, которая введена в стране в связи с эпидобстановкой по новой коронавирусной инфекции COVID-19.

Она предоставляется на каждого ребенка, которому в период с 11 мая по 30 июня 2020 года исполнилось от 3 до 16 лет.

Заявление на получение выплаты можно подать до 1 октября текущего года.

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