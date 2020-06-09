В Пензе на здание у входа в парк нанесли граффити в благодарность врачам Общество

Пенза, 9 июня 2020. PenzaNews. Преподаватели детской художественной школы №1 имени В.Е. Татлина нанесли на административное здание центрального парка культуры и отдыха имени В.Г. Белинского в Пензе граффити в знак благодарности медицинским работникам, которые ведут борьбу с новой коронавирусной инфекцией COVID-19.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщила ИА «PenzaNews» директор ДХШ №1 Татьяна Ивайловская, художественная школа ежегодно проводит мероприятия в честь Дня России и Дня города, чаще всего — вернисажи на улице Московской, но на этот раз из-за введенных ограничений планы пришлось скорректировать, в том числе исключив участие детей.

«Нужно было совершенно другое мероприятие — с привлечением преподавателей. Именно это мы и сделали», — сказала собеседница агентства.

Она добавила, что выбор темы для граффити продиктован текущей ситуацией.

«Мы хотели не только выразить благодарность медикам, но и обратить внимание горожан на то, что они все-таки должны вести себя осторожнее», — пояснила Татьяна Ивайловская.