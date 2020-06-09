В Пензе на здание теплопункта вблизи «Самолета» начали наносить граффити Общество

Пенза, 9 июня 2020. PenzaNews. Молодые преподаватели детской художественной школы №3 города Пензы начали наносить граффити на здание теплопункта, расположенное неподалеку от монумента «Самолет» на проспекте Победы и детского парка на улице Кронштадтской.

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Как сообщила ИА «PenzaNews» директор ДХШ №3 Светлана Лисушкина, педагоги с утра в дистанционном режиме принимали экзамены, а после этого приступили к работам на объекте, который другие сотрудники учреждения накануне весь день готовили — чистили, грунтовали, шпаклевали и красили.

«В этом году в связи с коронавирусом главной темой стала благодарность нашим любимым многоуважаемым медицинским работникам, чтобы жители города не забывали о том, что для нас делается», — сказала собеседница агентства.

Она пояснила, что предварительно силами педагогов было разработано несколько эскизов, на основе которых составлен собирательный образ, при этом на окончательный вариант также оказала влияние архитектура здания.

«Нам пришлось переработать наши же эскизы и вписать в эти аркообразные пространства», — отметила Светлана Лисушкина.

Директор детской художественной школы добавила, что окончательный рисунок, площадь которого составит 18 кв. метров, по внешнему виду будет напоминать поздравительную открытку.