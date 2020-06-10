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Владимиру Колокольцеву присвоено звание «Почетный гражданин Пензенской области»

15:29 | 10.06.2020 | Общество

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Пенза, 10 июня 2020. PenzaNews. Звание «Почетный гражданин Пензенской области» присвоено главе МВД России Владимиру Колокольцеву за особые заслуги перед регионом и его населением. Соответствующее постановление Законодательного собрания принято в ходе 31-й очередной сессии, состоявшейся в среду, 10 июня.

Владимиру Колокольцеву присвоено звание «Почетный гражданин Пензенской области». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Представляя данный вопрос на рассмотрение депутатов, председатель Заксобрания, секретарь реготделения «Единой России» Валерий Лидин напомнил, что Владимир Колокольцев является уроженцем города Нижнего Ломова Пензенской области.

«После службы в армии прошел путь от рядового сотрудника милиции до генерала полиции, министра внутренних дел Российской Федерации. Владимир Александрович Колокольцев принимает активное участие в формировании федерального законодательства, в совершенствовании правоприменительной практики. Владимир Александрович не теряет связи с нашим регионом, оказывает содействие пензенскому землячеству, ветеранским организациям, общественным объединениям, патриотическим движениям, воспитательной работе с молодежью», — сказал он.

В свою очередь депутат от округа №7, председатель общественной организации «Нижнеломовское землячество», индивидуальный предприниматель Николай Лукьянов добавил, что Владимир Колокольцев не остается равнодушным к проблемам земляков.

«Мы к нему обращались с просьбой, и, хочется сказать, что, несмотря на то, что человек очень занят, он оперативно отреагировал и принял активное участие в тех вопросах, с которыми мы обращались. Большое спасибо ему, низкий поклон», — отметил Николай Лукьянов.

В итоге все 32 присутствовавших на сессии депутата проголосовали за присвоение почетного звания главе МВД России.

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