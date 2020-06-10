Владимиру Колокольцеву присвоено звание «Почетный гражданин Пензенской области» Общество

Пенза, 10 июня 2020. PenzaNews. Звание «Почетный гражданин Пензенской области» присвоено главе МВД России Владимиру Колокольцеву за особые заслуги перед регионом и его населением. Соответствующее постановление Законодательного собрания принято в ходе 31-й очередной сессии, состоявшейся в среду, 10 июня.

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Представляя данный вопрос на рассмотрение депутатов, председатель Заксобрания, секретарь реготделения «Единой России» Валерий Лидин напомнил, что Владимир Колокольцев является уроженцем города Нижнего Ломова Пензенской области.

«После службы в армии прошел путь от рядового сотрудника милиции до генерала полиции, министра внутренних дел Российской Федерации. Владимир Александрович Колокольцев принимает активное участие в формировании федерального законодательства, в совершенствовании правоприменительной практики. Владимир Александрович не теряет связи с нашим регионом, оказывает содействие пензенскому землячеству, ветеранским организациям, общественным объединениям, патриотическим движениям, воспитательной работе с молодежью», — сказал он.

В свою очередь депутат от округа №7, председатель общественной организации «Нижнеломовское землячество», индивидуальный предприниматель Николай Лукьянов добавил, что Владимир Колокольцев не остается равнодушным к проблемам земляков.

«Мы к нему обращались с просьбой, и, хочется сказать, что, несмотря на то, что человек очень занят, он оперативно отреагировал и принял активное участие в тех вопросах, с которыми мы обращались. Большое спасибо ему, низкий поклон», — отметил Николай Лукьянов.

В итоге все 32 присутствовавших на сессии депутата проголосовали за присвоение почетного звания главе МВД России.