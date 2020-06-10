День профсоюзов Пензенской области будет отмечаться 27 октября Общество

Пенза, 10 июня 2020. PenzaNews. День профсоюзов Пензенской области будет ежегодно отмечаться 27 октября. Соответствующий региональный закон принят в ходе 31-й очередной сессии Законодательного собрания, состоявшейся в среду, 10 июня.

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Представляя проект закона депутатам, заместитель председателя правительства Пензенской области Василий Трохин отметил, что он призван способствовать развитию профсоюзного движения и социального партнерства, а также уважительного отношения к трудовым достижениям старшего поколения на территории региона.

«Дата 27 октября выбрана неслучайно. Именно в этот день в 1948 году в городе Пензе состоялась конференция, на которой были представлены все профессиональные союзы области. В настоящее время федерация профсоюзов Пензенской области объединяет более 130 тыс. членов из 19 областных отраслевых организаций и 1 тыс. 174 первичных профсоюзных организаций», — сказал он.

В результате все 32 присутствовавших на сессии депутата поддержали предложенный законопроект.