EN
19:21:34 Среда, 10 июня
Коронавирус Дольщики НКО Бизнес и финансы Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!
АКТУАЛЬНО В Пензенской области 3 тыс. 317 случаев заражения коронавирусом, 2 тыс. 651 человек выздоровел, 28 пациентов умерли

В Пензенской области запретили продажу спиртного в небольших заведениях в жилых домах

18:23 | 10.06.2020 | Общество

Печать

Пенза, 10 июня 2020. PenzaNews. Закон, предусматривающий запрет на розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания в заведениях, расположенных в многоквартирных домах или на прилегающих к ним территориях, с общей площадью зала обслуживания посетителей менее 30 кв. метров, принят в ходе 31-й очередной сессии Законодательного собрания Пензенской области, состоявшейся в среду, 10 июня.

В Пензенской области запретили продажу спиртного в небольших заведениях в жилых домах

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Соответствующее дополнение внесено в ст. 1 регионального закона «О некоторых вопросах, связанных с реализацией в Пензенской области отдельных положений федерального закона от 22 ноября 1995 года №171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции».

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, в Пензенской области действует 677 предприятий общественного питания, из них 261 имеет лицензию на розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг общепита.

92 заведения из 677 расположены в многоквартирных домах, из них 70 имеют лицензию на розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания.

Под ограничение, которое распространяется на объекты общепита с площадью зала обслуживания менее 30 кв. метров, подпадают 23 объекта.

Закон вступает в силу по истечение 10 дней после его официального опубликования.

Блог предпринимателя
YouTube
Новости партнеров
Читайте также
ДТП в Пензенской области унесло жизни двоих человек Пензенской «Дизель-Арене» присвоено имя Александра Кожевникова
Принят закон об обеспечении учеников начальных классов бесплатным горячим питанием В Пензе вынесен приговор женщине, вонзившей ножницы в шею сожителя
День профсоюзов Пензенской области будет отмечаться 27 октября В Кузнецке на две недели отключат горячую воду
Все новости
Блог предпринимателя
YouTube
Актуальное

2007–2020 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама