В Пензенской области запретили продажу спиртного в небольших заведениях в жилых домах Общество

Пенза, 10 июня 2020. PenzaNews. Закон, предусматривающий запрет на розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания в заведениях, расположенных в многоквартирных домах или на прилегающих к ним территориях, с общей площадью зала обслуживания посетителей менее 30 кв. метров, принят в ходе 31-й очередной сессии Законодательного собрания Пензенской области, состоявшейся в среду, 10 июня.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Соответствующее дополнение внесено в ст. 1 регионального закона «О некоторых вопросах, связанных с реализацией в Пензенской области отдельных положений федерального закона от 22 ноября 1995 года №171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции».

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, в Пензенской области действует 677 предприятий общественного питания, из них 261 имеет лицензию на розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг общепита.

92 заведения из 677 расположены в многоквартирных домах, из них 70 имеют лицензию на розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания.

Под ограничение, которое распространяется на объекты общепита с площадью зала обслуживания менее 30 кв. метров, подпадают 23 объекта.

Закон вступает в силу по истечение 10 дней после его официального опубликования.