Пензенские НКО присоединились к акции «Испеки пирог и скажи спасибо» Общество

Пенза, 11 июня 2020. PenzaNews. Девять некоммерческих организаций Пензенской области передали блюда национальной кухни и фрукты медицинским работникам клинической больницы имени Н.Н. Бурденко, в которой оказывают помощь пациентам с новой коронавирусной инфекцией COVID-19, в рамках всероссийской акции «Испеки пирог и скажи спасибо».

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«Дорогие друзья, уважаемые врачи! Позвольте от имени национально-культурных автономий и диаспор Пензенской области поздравить вас с наступающим праздником, Днем России! [...] Вы делаете все для того, чтобы мы, жители Пензенской области, жители России, были здоровы, не болели, рискуете своим здоровьем, своей семьей. Низкий вам поклон. Огромное спасибо от всех нас», — сказал председатель татарской национально-культурной автономии Пензенской области, руководитель благотворительного фонда «Сияние», депутат гордумы Жиганша Туктаров от лица всех присутствующих.

К акции также присоединились представители армянской, чувашской и таджикской национально-культурных автономий, «Содружества азербайджанцев», «Узбекской общины», центра мордовской культуры, объединения армянской молодежи «Арарат» и «Пензенского союза казаков».

С ответным словом к представителям НКО обратился заведующий инфекционным отделением областной больницы Иван Малякин.

«Хочется выразить большую благодарность и признательность всем тем, кто морально любыми другими способами помогает нам в нелегкое время, в нашей нелегкой работе», — сказал он.