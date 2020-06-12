Пензенские артисты присоединились к акции «За семью, за Родину, за Россию» Общество

Пенза, 12 июня 2020. PenzaNews. Профессиональные артисты и творческие люди Пензы присоединились к акции «За семью, за Родину, за Россию», прошедшей 12 июня.

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На улицах города они исполнили государственный гимн и песни о России, чтобы создать праздничное настроение у прохожих, пассажиров проезжающего мимо общественного транспорта, а также у зрителей, которые увидят записи мини-концертов на местных телеканалах и в социальных сетях.

Так, семья Тумаковых, представляющая ансамбль народной песни «Голоса России» центра культуры и досуга Пензы, выступила на набережной реки Суры, а семья Стаильских — у памятника «Первопоселенец».

Кроме того, песни о Родине в День России прозвучали в других городах и районах Пензенской области.