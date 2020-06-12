EN
03:37:11 Суббота, 13 июня
Коронавирус Дольщики НКО Бизнес и финансы Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!
ВАЖНО Ограничения в связи с коронавирусом продлены в Пензенской области по 21 июня

Пензенские артисты присоединились к акции «За семью, за Родину, за Россию»

20:30 | 12.06.2020 | Общество

Печать

Пенза, 12 июня 2020. PenzaNews. Профессиональные артисты и творческие люди Пензы присоединились к акции «За семью, за Родину, за Россию», прошедшей 12 июня.

Пензенские артисты присоединились к акции «За семью, за Родину, за Россию»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

На улицах города они исполнили государственный гимн и песни о России, чтобы создать праздничное настроение у прохожих, пассажиров проезжающего мимо общественного транспорта, а также у зрителей, которые увидят записи мини-концертов на местных телеканалах и в социальных сетях.

Так, семья Тумаковых, представляющая ансамбль народной песни «Голоса России» центра культуры и досуга Пензы, выступила на набережной реки Суры, а семья Стаильских — у памятника «Первопоселенец».

Кроме того, песни о Родине в День России прозвучали в других городах и районах Пензенской области.

Новости партнеров
Читайте также
В Пензенской области мужчина сдал украденный строительный вагончик на металлолом Жительница Пензы перечислила лжепрокурору почти 150 тыс. рублей
Минсельхоз допустил нарушения при осуществлении госконтроля в области продажи алкоголя В Пензе за сутки зарегистрировано 102 случая заражения коронавирусом
Телефонный мошенник выманил у жительницы Заречного 190 тыс. рублей В Пензенской области подготовят программу модернизации коммунальной инфраструктуры
Все новости
Актуальное

2007–2020 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама