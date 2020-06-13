В Пензенской области в апреле число браков выросло, разводов стало меньше Общество

Пенза, 13 июня 2020. PenzaNews. Число браков, зарегистрированных в Пензенской области в апреле 2020 года, выросло на 11,3% по сравнению с аналогичным периодом 2019-го, число разводов сократилось на 29,4%. Об этом свидетельствуют данные Росстата, обнародованные в субботу, 13 июня.

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Согласно представленным сведениям, в апреле текущего года, несмотря на ограничения в связи с пандемией коронавируса, в регионе было заключено 315 браков, в этом же месяце прошлого — 283.

Разводов зарегистрировано 129, в апреле 2019 года их было 439.

При этом в целом по стране уменьшилось число как разводов, так и браков.

«В этом апреле было зарегистрировано 33 тыс. 787 браков. В прошлом году в апреле было 56 тыс. 818 браков. Сокращение на 40%. Снижение практически по всем регионам. Меньше всего свадеб было в Кабардино-Балкарии [15], всего 4% от показателя апреля прошлого года. Но есть пять регионов, где количество браков в апреле даже выросло. Это Курская область [245, +7,9%], Чувашия [283, +8%], Пензенская область [315, +11,3%], Воронежская область [657, +14,3%] и абсолютный лидер — Липецкая область, где количество браков в апреле [347] выросло почти в полтора раза к апрелю прошлого года [+47%]», — сказа глава Росстата Павел Малков, комментируя статистические показатели в эфире телеканала «Россия 24».

Он добавил, что число разводов в стране в апреле 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019-го сократилось намного существеннее, чем браков.

«Разводов в этом апреле было 13 тыс. 783, а годом ранее было 53 тыс. 740», — уточнил руководитель Федеральной службы государственной статистики.

Среди лидеров по уменьшению числа разводов Павел Малков назвал Мордовию, Омскую и Владимирскую области, где их было зарегистрировано 2, 28 и 57 соответственно, произошло снижение более чем в 10 раз.