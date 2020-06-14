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Мэр Кузнецка поздравил работников легкой промышленности с праздником

12:20 | 14.06.2020 | Общество

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Кузнецк, 14 июня 2020. PenzaNews. Глава администрации Кузнецка Пензенской области Сергей Златогорский поздравил работников текстильной и легкой промышленности с профессиональным праздником, который отмечается в России во второе воскресенье июня.

Мэр Кузнецка поздравил работников легкой промышленности с праздником. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Это одна из важнейших отраслей нашего региона. В современных условиях текстильная и легкая промышленность развивает партнерство производителей и потребителей товаров, возрождает культуру предпринимательства, формирует свободную хозяйственную инициативу, а также деловую и инвестиционную активность. Но главная ценность отрасли — это работники, профессионалы, которые в условиях острой конкуренции стремятся сделать отрасль высокотехнологичной, отвечающей всем запросам самых требовательных потребителей», — отметил мэр.

Он выразил признательность всем трудовым коллективам, работающим в этой сфере, за самоотверженный труд.

«Особые слова благодарности — ветеранам отрасли», — добавил Сергей Златогорский.

Мэр Кузнецка пожелал работникам текстильной и легкой промышленности счастья, уважения и почета, а также крепкого здоровья, успехов и уверенности в завтрашнем дне.

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