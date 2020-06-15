Жительнице Пензы Прасковье Синяковой исполнилось 100 лет Общество

Пенза, 15 июня 2020. PenzaNews. 100 лет исполнилось одной из старейших жительниц Ленинского района Пензы Прасковье Синяковой.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По случаю векового юбилея ее навестила глава администрации района Надежда Москвитина, которая зачитала поздравление от президента России Владимира Путина и пожелала долгожительнице крепкого здоровья и бодрости духа.

Как сообщает пресс-служба администрации Пензы, Прасковья Синякова — уроженка Телегинского района Пензенской области. В 1941–1944 годах она работала на оборонном заводе №163, где была занята на производстве тросов для военных самолетов.

Награждена медалью «За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов», почетными грамотами и благодарностями.

Ветеран труда.