Тринадцать пензенских НКО получат почти 58 млн. рублей в виде президентских грантов Общество

Пенза, 16 июня 2020. PenzaNews. Тринадцать некоммерческих организаций Пензенской области получат почти 58 млн. рублей на реализацию своих проектов по результатам второго в 2020 году конкурса президентских грантов.

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Максимальная сумма — 27 млн. 92 тыс. 872 рубля — будет выделена автономной некоммерческой организации содействия социальной адаптации личности «Квартал Луи», которую возглавляет Мария Львова-Белова. Предполагается, что средства будут направлены на создание арт-поместья «Новые берега».

Автономная некоммерческая организация «Центр развития детей и молодежи «Малахит», директором которой является Татьяна Малахова, выиграла грант в размере 9 млн. 855 тыс. 849 рублей на проект «Счастье есть», цель которого — создание и продвижение позитивного контента в социальных медиа.

Также в число победителей конкурса вошло пензенское областное отделение Российского детского фонда, возглавляемое Марией Гаврюшиной. Организация получит 5 млн. 399 тыс. 257 рублей на проект «Ты не один» по оказанию адресной помощи семьям с детьми, пострадавшим в результате введения режима самоизоляции в условиях распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

Пензенский региональный благотворительный фонд «Рука помощи бездомным животным» под руководством Дарьи Жалниной сможет потратить 2 млн. 999 тыс. 392 рубля на проект «Питомец — шанс на счастье».

По итогам конкурса грант на сумму 2 млн. 709 тыс. 569 рублей будет предоставлен региональной общественной организации поддержки инвалидов «Пензенские лучики», возглавляемой Людмилой Ермаковой. Средства пойдут на проект «Дорога в мир. Центр социокультурной реабилитации детей и молодежи с ментальными нарушениями».

2 млн. 575 тыс. 710 рублей получит реготделение Российских студенческих отрядов, руководителем которого является Артем Колобов, на проведение спартакиады студотрядов Приволжского федерального округа.

Помимо этого, в число победителей конкурса вошла региональная общественная организация «Объединение родителей детей-инвалидов», возглавляемая Ольгой Гаевской. Данной НКО будет выделен грант в размере 1 млн. 622 тыс. 740 рублей на реализацию просветительского проекта по внедрению успешных практик инклюзии в образование «Мир без границ».

1 млн. 396 тыс. 7 рублей получит благотворительный фонд «Благородное сердце», в котором должность исполнительного директора занимает Светлана Гуменюк. Средства планируется использовать при реализации проекта «Связь поколений».

Пензенская региональная молодежная общественная организация по поддержке одаренных детей и молодежи «МОНО», директором которой является Роман Федулеев, выиграла 1 млн. 126 тыс. 638 рублей на проведение учебных сборов для одаренных и высокомотивированных детей Поволжского региона и городов присутствия предприятий госкорпорации «Росатом» «Созвездие будущих гениев».

Грант в размере 1 млн. 69 тыс. 90 рублей будет предоставлен областной организации Всероссийского общества инвалидов, возглавляемой Валерием Тимошкиным, на проект «Равный среди равных».

994 тыс. 860 рублей получит автономная некоммерческая организация «Центр содействия развитию науки «Реактор», исполнительным директором которой является Роман Кондратьев, на проект «Роботех» по проведению курса робототехники в малокомплектных школах Пензенской области.

Автономной некоммерческой организации по оказанию социальных услуг «ЗАТО единая семья» во главе с Надеждой Волковой будет выделено 653 тыс. 332 рубля на создание семейного интерактивного центра «Family Time».

Минимальный среди НКО Пензенской области грант — 281 тыс. 790 рублей — выиграла территориальная организация профсоюза города Заречного Российского профессионального союза работников атомной энергетики и промышленности (РАЭП), председателем которой является Татьяна Темяшева, на реализацию проекта «Правовое просвещение работников — путь к повышению уровня их жизни».