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В Мокшанском районе подтвержден факт гнездования орла-могильника

13:11 | 17.06.2020 | Общество

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Пенза, 17 июня 2020. PenzaNews. Факт гнездования орла-могильника подтвержден на территории Мокшанского района Пензенской области. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования региона.

В Мокшанском районе подтвержден факт гнездования орла-могильника

Фото: Minleshoz.pnzreg.ru

«На момент обследования в гнезде находились два птенца», — отметили в ведомстве.

В пресс-службе уточнили, что, согласно экспертной оценке, численность орла-могильника в Пензенской области составляет 4–5 гнездящихся пар, а всего в европейской части России их насчитывается до 1 тыс. 300.

«Это крупный орел размером несколько меньше беркута. Самец и самка имеют одинаковую темно-бурую окраску оперения. На зашейке — рыжие или охристые удлиненные перья. Основное отличие от беркута — белые пятна в лопаточной области. Молодые птицы имеют характерную светлую окраску тела с бурыми продольными пятнами на нижней стороне, концы крыльев и хвост — темные», — сказали в министерстве.

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