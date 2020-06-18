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В Пензе стартовал прием заявок на участие в фестивале граффити

09:55 | 18.06.2020 | Общество

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Пенза, 18 июня 2020. PenzaNews. Прием заявок на участие в фестивале граффити, приуроченном ко Дню молодежи России, стартовал в Пензе.

В Пензе стартовал прием заявок на участие в фестивале граффити. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Его организатором выступил комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике города Пензы. Непосредственное проведение мероприятия возложено на молодежный центр «Юность».

Согласно положению о фестивале, утвержденному председателем горспорткомитета Владиславом Чесноковым, заявки с эскизами работ можно подать в оргкомитет по 25 июня.

Они должны отражать тему 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. На изображениях могут быть показаны символические места, события и герои войны.

Предполагается, что 26 июня будут отобраны лучшие эскизы.

Фестиваль граффити планируется провести на Олимпийской аллее Пензы 30 июня.

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