В Пензе стартовал прием заявок на участие в фестивале граффити Общество

Пенза, 18 июня 2020. PenzaNews. Прием заявок на участие в фестивале граффити, приуроченном ко Дню молодежи России, стартовал в Пензе.

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Его организатором выступил комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике города Пензы. Непосредственное проведение мероприятия возложено на молодежный центр «Юность».

Согласно положению о фестивале, утвержденному председателем горспорткомитета Владиславом Чесноковым, заявки с эскизами работ можно подать в оргкомитет по 25 июня.

Они должны отражать тему 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. На изображениях могут быть показаны символические места, события и герои войны.

Предполагается, что 26 июня будут отобраны лучшие эскизы.

Фестиваль граффити планируется провести на Олимпийской аллее Пензы 30 июня.