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Родниковую воду в Пензе пить нельзя — Роспотребнадзор

18:27 | 19.06.2020 | Общество

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Пенза, 19 июня 2020. PenzaNews. Использование воды из родников, расположенных на территории Пензы, для питьевых целей является небезопасным в эпидемиологическом отношении и может привести к массовым инфекционным заболеваниям. Это следует из сообщения, распространенного пресс-службой управления Роспотребнадзора по Пензенской области в пятницу, 19 июня.

Родниковую воду в Пензе пить нельзя — Роспотребнадзор. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Родники не являются источниками питьевого водоснабжения, так как не имеют санитарно-эпидемиологические заключения для использования их в питьевых целях», — отмечается в тексте.

В нем поясняется, что, согласно результатам проведенных в I полугодии 2020 года исследований, качество воды во всех 17 существующих родниках на территории Пензы не соответствует гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям.

«По результатам многолетнего мониторинга качества воды в разные сезоны года по санитарно-химическим показателям, а именно — по содержанию нитратов, также отмечается несоответствие гигиеническим нормативам», — добавляется в сообщении.

В нем обращается внимание на то, что в непосредственной близости от некоторых родников находятся жилые дома, постройки частного сектора и выгребные ямы, что приводит к загрязнению воды.

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