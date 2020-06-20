Въезд в Заречный по талонам будет разрешен с 22 июня при наличии справки Общество

Заречный, 20 июня 2020. PenzaNews. Ограничения на въезд в Заречный Пензенской области по талонам не будут распространяться с 22 июня на граждан, имеющих при себе справку об отрицательном анализе на COVID-19 или о том, что человек уже переболел новой коронавирусной инфекцией. Соответствующее изменение внесено в инструкцию о пропускном режиме закрытого административно-территориального образования (ЗАТО) постановлением городской администрации.

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В нем уточняется, что документ должен быть оформлен медицинской организацией не ранее, чем за два дня до въезда в Заречный.

По словам главы ЗАТО Олега Климанова, такой порядок будет распространяться на тех, что прибывает в город на продолжительный период, потому что условие нахождения всех въезжающих в течение 14 дней на самоизоляции сохраняется.

Он отметил, что ежедневно ездить по талону в Заречный и обратно не получится.

Согласно сведениям, размещенным на сайте администрации ЗАТО, остальные ограничения сохранены на период по 30 июня.