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Прокуратура помогла сироте получить квартиру в Заречном

13:36 | 21.06.2020 | Общество

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Заречный, 21 июня 2020. PenzaNews. Совершеннолетняя девушка-сирота получила благоустроенную квартиру в Заречном Пензенской области после вмешательства прокуратуры. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Прокуратура помогла сироте получить квартиру в Заречном. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Установлено, что девушка в июне 2017 года на основании постановления администрации Заречного была включена в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обеспечению благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма. Однако вопреки требованиям действующего законодательства по достижении совершеннолетия она не была обеспечена во внеочередном порядке жилым помещением и продолжала проживать в квартире опекуна», — сказала собеседница агентства.

Она пояснила, что в связи с этим прокурор города обратился в суд с исковым заявлением о возложении на мэрию Заречного обязанности обеспечить сироту благоустроенным жилым помещением.

«Суд удовлетворил требования прокурора в полном объеме. Решение суда исполнено», — отметила Светлана Артамонова.

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