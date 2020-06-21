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Пензенская область присоединится к акции «Великое кино великой страны»

14:43 | 21.06.2020 | Общество

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Пенза, 21 июня 2020. PenzaNews. Показы художественного фильма Сергея Бондарчука «Судьба человека», снятого в 1959 году, будут организованы в Пензенской области в День памяти и скорби в рамках всероссийской акции «Великое кино великой страны».

Пензенская область присоединится к акции «Великое кино великой страны». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, фильм будет идти с 19.00 на открытых площадках: в Пензе — на улице Кронштадтской,1А, а также на улице Гагарина, 6А; в Заречном — на площади имени В.И. Ленина; в Городище — на улице Московской, 29А; в Никольске — на улице Комсомольской, 23; в Мокшане — на улице Советской, 46; в Колышлее — на площади имени В.И. Ленина; в селе Батрак — на улице Школьной, 101; в Беково — на улице Базарной, 1А; в Кузнецке — на улице Осипенко, 57, на улице 60 лет ВЛКСМ, 2; в Вадинске — на площади имени В.И. Ленина, 16; в Бессоновке — на улице Центральной, 249.

Кроме того, будет показан документальный фильм Сергея Майорова «Простые главные слова. Судьба человека», в котором звучат стихи поэтов, не вернувшихся с войны.

Всероссийская акция «Великое кино великой страны» — одно из мероприятий Года памяти и славы.

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