В Пензе прошли мероприятия по случаю Дня памяти и скорби Общество

Пенза, 22 июня 2020. PenzaNews. Мероприятия, посвященные Дню памяти и скорби, прошли в Пензе в понедельник, 22 июня.

Фото: Pnzreg.ru

Митрополит Пензенский и Нижнеломовский совершил заупокойную литию по павшим воинам вблизи в храма-часовни в честь Михаила Архангела. За богослужением молились, в частности, губернатор Иван Белозерцев, председатель Законодательного собрания Пензенской области, секретарь реготделения «Единой России» Валерий Лидин и Герой России Александр Самокутяев.

После этого состоялась церемония возложения цветов к монументу воинской и трудовой славы пензенцев.

Затем присутствующие почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны минутой молчания. 22 июня 2020 года она впервые была объявлена одновременно по всей стране в соответствии с федеральным законом «О днях воинской славы и памятных датах России».