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В Пензе прошли мероприятия по случаю Дня памяти и скорби

15:30 | 22.06.2020 | Общество

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Пенза, 22 июня 2020. PenzaNews. Мероприятия, посвященные Дню памяти и скорби, прошли в Пензе в понедельник, 22 июня.

В Пензе прошли мероприятия по случаю Дня памяти и скорби

Фото: Pnzreg.ru

Митрополит Пензенский и Нижнеломовский совершил заупокойную литию по павшим воинам вблизи в храма-часовни в честь Михаила Архангела. За богослужением молились, в частности, губернатор Иван Белозерцев, председатель Законодательного собрания Пензенской области, секретарь реготделения «Единой России» Валерий Лидин и Герой России Александр Самокутяев.

После этого состоялась церемония возложения цветов к монументу воинской и трудовой славы пензенцев.

Затем присутствующие почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны минутой молчания. 22 июня 2020 года она впервые была объявлена одновременно по всей стране в соответствии с федеральным законом «О днях воинской славы и памятных датах России».

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