Прекращены полномочия председателя Неверкинского районного суда Марины Улбутовой Общество

Пенза, 23 июня 2020. PenzaNews. Полномочия председателя Неверкинского районного суда Пензенской области Марины Улбутовой прекращены в связи с уходом в отставку. Об этом сообщается на сайте суда.

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Соответствующее решение ранее приняла квалификационная коллегия судей Пензенской области.

Улбутова Марина Владимировна родилась в селе Неверкино Пензенской области в 1969 году.

В 1991 году начала трудовую деятельность в судебном системе Пензенской области. Сначала была секретарем судебного заседания Неверкинского районного народного суда.

С октября 1991 года по январь 1995-го — нотариус неверкинской государственной нотариальной конторы отдела юстиции Пензенского облисполкома.

В 1992 году окончила Московский юридический институт.

С января 1995 года по декабрь 2000 года работала в качестве нотариуса, занимающегося частной практикой.

В декабре 2000 года была назначена мировым судьей судебного участка в границах Неверкинского района на 3-летний срок полномочий. Впоследствии срок ее полномочий был продлен на 5 лет.

Указом президента России от 28 июня 2005 года была назначена судьей Неверкинского районного суда на 3-летний срок полномочий.

В ноябре 2007 года на Марину Улбутову было возложено временное исполнение обязанностей председателя Неверкинского районного суда.

В 2008–2020 годах — председатель Неверкинского районного суда.

Имеет пятый квалификационный класс.

Награждена ведомственной юбилейной медалью «20 лет судебному департаменту при Верховном суде Российской Федерации» (2018), почетной грамотой судебного департамента при Верховном суде РФ (2019).