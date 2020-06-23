Пензенская область примет конкурс «Мастер-оружейник» Общество

Пенза, 23 июня 2020. PenzaNews. Конкурс «Мастер-оружейник», организованный в рамках Армейских международных игр – 2020 (АрМИ-2020), пройдет в Пензенской области с 27 июня по 2 июля.

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Как сообщает пресс-служба регионального правительства, он состоится на полигоне «Учебный» Пензенского филиала Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии А.В. Хрулева.

Ожидается, что в состязаниях примут участие восемь команд, представляющих Центральный, Восточный, Западный и Южный военные округа, Воздушно-десантные войска, Северный флот, Пензенский филиал Военной академии МТО и Росгвардию.

Участников ждут различные испытания, в том числе «Оружейный биатлон» и эстафета ремонтных взводов.