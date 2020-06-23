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Белозерцев призвал уделить внимание адаптации детей, возвращенных из Ирака и Сирии

18:41 | 23.06.2020 | Общество

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Пенза, 23 июня 2020. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев призвал чиновников уделить внимание адаптации шестерых детей, которые в 2019 году были возвращены из Ирака и Сирии на Родину и теперь живут вместе с родственниками в Городищенском и Сосновоборском районах.

Белозерцев призвал уделить внимание адаптации детей, возвращенных из Ирака и Сирии. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Очень важно, чтобы их опекуны получали все положенные пособия, чтобы деньги шли именно на детей, чтобы дети были здоровы и ухожены, чтобы они в полной мере прошли реабилитацию. Огромный плюс, что младшие посещают детский сад, старшие готовятся к школе, что у них нет проблем в общении со сверстниками», — отметил он в ходе заседания антитеррористической комиссии, состоявшегося в режиме видеоконференции во вторник, 23 июня.

Иван Белозерцев также предложил, чтобы педагоги проводили дополнительные занятия с этими детьми.

«Если они не в полной мере владеют русским языком, перед школой есть время позаниматься. [...] Эти дети жили в экстремальных условиях. Мы должны помочь им вернуться к нормальной жизни, воспитать их достойными гражданами нашей страны», — цитирует губернатора пресс-служба облправительства.

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