Белозерцев призвал уделить внимание адаптации детей, возвращенных из Ирака и Сирии Общество

Пенза, 23 июня 2020. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев призвал чиновников уделить внимание адаптации шестерых детей, которые в 2019 году были возвращены из Ирака и Сирии на Родину и теперь живут вместе с родственниками в Городищенском и Сосновоборском районах.

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«Очень важно, чтобы их опекуны получали все положенные пособия, чтобы деньги шли именно на детей, чтобы дети были здоровы и ухожены, чтобы они в полной мере прошли реабилитацию. Огромный плюс, что младшие посещают детский сад, старшие готовятся к школе, что у них нет проблем в общении со сверстниками», — отметил он в ходе заседания антитеррористической комиссии, состоявшегося в режиме видеоконференции во вторник, 23 июня.

Иван Белозерцев также предложил, чтобы педагоги проводили дополнительные занятия с этими детьми.

«Если они не в полной мере владеют русским языком, перед школой есть время позаниматься. [...] Эти дети жили в экстремальных условиях. Мы должны помочь им вернуться к нормальной жизни, воспитать их достойными гражданами нашей страны», — цитирует губернатора пресс-служба облправительства.