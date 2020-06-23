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В Пензе планируется разработать концепцию озеленения города

19:48 | 23.06.2020 | Общество

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Пенза, 23 июня 2020. PenzaNews. Разработка концепции озеленения Пензы стала одной из главных тем совещания, состоявшегося в городской администрации во вторник, 23 июня.

В Пензе планируется разработать концепцию озеленения города. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщил вице-мэр по земельным и градостроительным вопросам Магомед Агамагомедов, предварительно определен состав рабочей группы, которая займется данным вопросом.

По его словам, планируется задействовать, в частности, выпускников Пензенского государственного университета архитектуры и строительства.

«Уточнили в ПГУАС по дипломным работам на эту тему, которые сейчас готовят студенты. В июле пройдет их защита, после чего проведем круглый стол с авторами проектов и их руководителями», — сказал он.

Магомед Агамагомедов добавил, что также к обсуждению концепции будут приглашены выпускники прошлых лет.

В свою очередь мэр Андрей Лузгин обратил внимание на то, что ключевые направления нужно определить в течение лета.

«С основными мероприятиями по озеленению нам необходимо определиться до осени, когда будет возможность высаживать деревья», — цитирует главу администрации Пензы пресс-служба мэрии.

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