В Пензенской области определен лучший психолог уголовно-исполнительной системы Общество

Пенза, 24 июня 2020. PenzaNews. Итоги регионального этапа конкурса «Лучший психолог уголовно-исполнительной системы Российской Федерации» подведены в Пензенской области.

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«Семь участников представили собственные психокоррекционные программы, направленные на развитие и поддержание психологической устойчивости сотрудников, а также методические разработки по работе с осужденными», — сообщила начальник психологической службы отдела воспитательной и социальной работы с осужденными УФСИН России по Пензенской области Татьяна Катаева.

В ходе конкурса жюри оценивало теоретическую подготовку конкурсантов, а также видеоработы, в которых обозначена их профессиональная позиция.

В результате победу одержала старший психолог группы психологического обеспечения уголовно-исполнительной инспекции Анна Носова. Жюри высоко оценило разработанную ею психокоррекционную программу, направленную на развитие познавательных тренировочных процессов у сотрудников УИС.

Как сообщает пресс-служба регионального УФСИН, Анна Носова представит Пензенскую область на окружном этапе конкурса.