Граффити с изображением врача планируется воссоздать в Пензе в другом месте Общество

Пенза, 24 июня 2020. PenzaNews. Художник Алексей Февралев планирует воссоздать изображение врача в образе ангела-хранителя, аналогичное тому, что было нанесено на постройку на улице Кирова в Пензе, которая оказалась разрушена накануне.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Это будет точно такой же [рисунок]», — сообщил Алексей Февралев ИА «PenzaNews».

По его словам, место будет определено совместно с администрацией Пензы.

«Сегодня с утра я решил провести такую небольшую акцию с хештегом #ВернитеАнгела, и даже двух часов не прошло, как мне позвонили и сказали, что стену другую обязательно найдут. Где конкретно, я еще пока не знаю», — сказал собеседник агентства.

Художник выразил надежду на то, что произошедшая в Пензе ситуация со сносом постройки с изображением врача будет иметь позитивные последствия.

Алексей Февралев добавил, что он готов создавать граффити в разных районах города и хотел бы реализовать проект «Люди труда».

В свою очередь руководитель пресс-службы мэрии Пензы Анастасия Соборникова сообщила ИА «PenzaNews», что работа по подбору места для воссоздания рисунка, посвященного врачам, уже ведется.

По ее словам, курировать этот вопрос поручено главному художнику города Александру Кирееву, который будет напрямую взаимодействовать с Алексеем Февралевым.