EN
20:21:41 Среда, 24 июня
Коронавирус Дольщики НКО Бизнес и финансы Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!
АКТУАЛЬНО В Пензенской области 4 тыс. 523 случая заражения коронавирусом, 4 тыс. 77 человек выписаны, 36 пациентов умерли

Граффити с изображением врача планируется воссоздать в Пензе в другом месте

17:43 | 24.06.2020 | Общество

Печать

Пенза, 24 июня 2020. PenzaNews. Художник Алексей Февралев планирует воссоздать изображение врача в образе ангела-хранителя, аналогичное тому, что было нанесено на постройку на улице Кирова в Пензе, которая оказалась разрушена накануне.

Граффити с изображением врача планируется воссоздать в Пензе в другом месте. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Это будет точно такой же [рисунок]», — сообщил Алексей Февралев ИА «PenzaNews».

По его словам, место будет определено совместно с администрацией Пензы.

«Сегодня с утра я решил провести такую небольшую акцию с хештегом #ВернитеАнгела, и даже двух часов не прошло, как мне позвонили и сказали, что стену другую обязательно найдут. Где конкретно, я еще пока не знаю», — сказал собеседник агентства.

Художник выразил надежду на то, что произошедшая в Пензе ситуация со сносом постройки с изображением врача будет иметь позитивные последствия.

Алексей Февралев добавил, что он готов создавать граффити в разных районах города и хотел бы реализовать проект «Люди труда».

В свою очередь руководитель пресс-службы мэрии Пензы Анастасия Соборникова сообщила ИА «PenzaNews», что работа по подбору места для воссоздания рисунка, посвященного врачам, уже ведется.

По ее словам, курировать этот вопрос поручено главному художнику города Александру Кирееву, который будет напрямую взаимодействовать с Алексеем Февралевым.

Новости партнеров
Читайте также
В Шемышейке мужчину будут судить за нанесение ножевого ранения сожительнице В департаменте СМИ затруднились сказать, от кого получили информацию о создании граффити на улице Кирова
Новые случаи заражения коронавирусом зарегистрированы в Пензе и 10 районах области В Пензенской области определен лучший психолог уголовно-исполнительной системы
Суд в Пензе прекратил дело об обороте техсредств для негласного получения информации В ДТП под Пензой погибла женщина, пять человек пострадали
Все новости
Актуальное

2007–2020 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама