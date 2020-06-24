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В Пензе открыт музей находок поисковых отрядов

18:58 | 24.06.2020 | Общество

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Пенза, 24 июня 2020. PenzaNews. Музей находок поисковых отрядов Пензенской области «Свидетели бессмертного подвига» открыт в молодежном центре «Юность» на улице Литвинова в Пензе.

В Пензе открыт музей находок поисковых отрядов

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Он создан благодаря средствам президентского гранта.

Первую экскурсию для гостей провела председатель регионального отделения Поискового движения России, заместитель директора школы №37 Лариса Казакова.

«Этот музей мы собрали из экспонатов, привезенных с мест сражений. Здесь мы отражаем истории наших земляков, которые пропали без вести, чьи имена были возвращены», — сказала она.

Посетители с интересом осмотрели представленные экспозиции, ростовые манекены, одетые в форму разных периодов, а также диораму, рассказывающую о танковом бое 1941 года в Белоруссии с участием 63-го стрелкового корпуса.

В ходе экскурсии Лариса Казакова поделилась историями семей, которые в результате кропотливой работы представителей поисковых отрядов спустя десятилетия после окончания войны смогли узнать судьбу своих погибших или пропавших без вести родственников.

Она особо обратила внимание на то, что пензенский музей рассчитан на посещение малых экскурсионных групп в составе не более 20 человек, чтобы каждый гость смог полностью погрузиться в созданную атмосферу.

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