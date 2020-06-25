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АКТУАЛЬНО В Пензенской области 4 тыс. 593 случая заражения коронавирусом, 4 тыс. 100 человек выписаны, 37 пациентов умерли

В Пензенской области за январь-апрель умерли более 6,5 тыс. человек

12:58 | 25.06.2020 | Общество

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Пенза, 25 июня 2020. PenzaNews. 6 тыс. 513 жителей Пензенской области скончались в январе-апреле 2020 года, что на 180 человек, или 2,8% больше, чем за аналогичный период 2019-го. Об этом свидетельствуют данные Федеральной службы государственной статистики.

В Пензенской области за январь-апрель умерли более 6,5 тыс. человек. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Число родившихся детей уменьшилось на 316 — с 3 тыс. 412 за первые четыре месяца 2019 года до 3 тыс. 96 за аналогичный период текущего. Снижение составило 9,3%.

Естественная убыль в Пензенской области выросла и составила за январь-апрель 2020 года 3 тыс. 417 человек. Год назад показатель был меньше — 2 тыс. 921.

Согласно данным Росстата, которые еще могут уточняться, в Пензенской области в апреле была учтена информация о шести умерших людях, у которых основной причиной смерти стал коронавирус, при этом вирус COVID-19 был идентифицирован.

Также в официальной статистике отражены сведения о двух летальных исходах, когда коронавирусная инфекция COVID-19 не являлась основной причиной смерти и не оказала существенного влияния на развитие смертельных осложнений заболеваний.

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