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Владимир Мутовкин поздравил пензенскую молодежь с праздником

11:11 | 27.06.2020 | Общество

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Пенза, 27 июня 2020. PenzaNews. Глава Пензы, руководитель фракции «Единая Россия» в гордуме Владимир Мутовкин поздравил молодых жителей города с Днем молодежи, который отмечается 27 июня.

Владимир Мутовкин поздравил пензенскую молодежь с праздником. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«С уверенностью могу сказать, что представителей молодого поколения нашего города отличают активность, инициативность, неравнодушие к проблемам общества, повышенный интерес к жизни, независимость, самостоятельность, целеустремленность и креативный подход к решению многих задач», — отметил он.

Владимир Мутовкин добавил, что пензенцы по праву гордятся достижениями молодежи в учебе, спорте, научной и творческой деятельности.

«От вас — молодых и энергичных — зависит будущее родного города и всей нашей страны. Верю, что вы сможете реализовать свои способности и таланты, найдете достойное место в жизни и внесете большой вклад в развитие и процветание своей Родины. От всей души желаю вам здоровья, счастья, любви, успехов и реализации всех самых смелых планов! Ставьте перед собой высокие цели и верьте в собственные силы!» — сказал глава Пензы.

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