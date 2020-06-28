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Глава пензенского управления СКР проведет прием обращений в соцсети «ВКонтакте»

13:20 | 28.06.2020 | Общество

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Пенза, 28 июня 2020. PenzaNews. Руководитель следственного управления СКР по Пензенской области генерал-майор юстиции Дмитрий Матушкин проведет прием обращений граждан в социальной сети «ВКонтакте» в предстоящий понедельник, 29 июня.

Глава пензенского управления СКР проведет прием обращений в соцсети «ВКонтакте». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Гражданину необходимо сообщить суть обращения; свои персональные данные — фамилию, имя, отчество; почтовый адрес или адрес электронной почты», — говорится в анонсе.

В нем уточняется, что прием обращений будет осуществляться с 11.00 до 12.00.

«В течение дня обратившиеся смогут получить ответ от руководителя следственного управления в социальной сети», — поясняется в анонсе.

В нем отмечается, что при необходимости изучения дополнительных материалов или проверки изложенных доводов на ответ потребуется больше времени — в этом случае он будет направлен по указанному адресу в установленные законом сроки.

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