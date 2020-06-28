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Стартовавший под Пензой конкурс «Мастер-оружейник» посвятили памяти Николая Яковлева

11:01 | 28.06.2020 | Общество

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Пенза, 28 июня 2020. PenzaNews. Конкурс специалистов по ремонту ракетно-артиллерийского вооружения «Мастер-оружейник», стартовавший в рамках Армейских международных игр – 2020 (АрМИ-2020) на полигоне «Учебный» неподалеку от Пензы, посвящен в этом году памяти маршала артиллерии Николая Яковлева, который во время Великой Отечественной войны руководил главным артуправлением Красной армии и был шесть раз награжден орденом Ленина.

Стартовавший под Пензой конкурс «Мастер-оружейник» посвятили памяти Николая Яковлева

Фото: пресс-служба ЦВО

Обращаясь к участникам, главный судья соревнований полковник Михаил Филатов отметил, что на отборочных этапах они стали лучшими в своих округах и родах войск.

«Вы должны показать, что не зря тут оказались, но при этом не забывать о правилах безопасности. Желаю вам удачи и успехов в предстоящих соревнованиях. У вас есть шанс представить Вооруженные силы России на заключительном международном этапе конкурса, который в этом году пройдет в августе», — сказал он.

Программа состязаний включает в себя выполнение различных заданий.

В их числе — эвакуация с условного поля боя вышедшей из строя гаубицы на 4 км путем преодоления кургана, брода и других препятствий, ее ремонт и осуществление контрольного выстрела.

Также участникам потребуется вывести с условного поля боя, починить и произвести стрельбы из реактивных систем залпового огня и зенитных установок.

Помимо этого, предусмотрен этап, в ходе которого команды будут состязаться в умении ремонтировать и проводить боевые стрельбы из гранатометов, пулеметов, автоматов и пистолетов.

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе Центрального военного округа, из-за пандемии коронавируса принят комплекс профилактических мер: команды прибыли на конкурс заблаговременно, у участников взяты тесты на COVID-19, у них трижды в день измеряется температура, в помещениях проводится дезинфекция.

«В связи с эпидемиологической обстановкой допуск зрителей на соревнования ограничен», — сказали в ЦВО.

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