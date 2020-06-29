Пензенский губернатор поручил решить проблему трудоустройства молодых людей по специальности Общество

Пенза, 29 июня 2020. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поручил наладить взаимодействие между образовательными организациями и работодателями таким образом, чтобы выпускники ссузов и вузов имели возможность трудоустроиться на предприятия региона по полученной специальности.

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«Нам нужно сделать перезагрузку. Нам нужно подготовить реальные региональные меры кадровой поддержки молодежи. Вот если мы хотим, чтобы наш регион развивался, вот если мы хотим, чтобы у нас менялась ситуация к лучшему, мы должны заняться профессионально этой работой. Для начала нужно подписать соглашения с учебными заведениями, с предприятиями, организациями по трудоустройству, переобучению, продвижению нашей молодежи», — отметил Иван Белозерцев в ходе оперативного совещания, состоявшегося в режиме видеоконференции в понедельник, 29 июня.

Он добавил, что вчерашний студент «должен быть трудоустроен».

«И задача — чтобы он был трудоустроен по специальности. Это важнейшее направление нашей деятельности, поэтому прошу обратить внимание членов правительства. Это поручение, которым мы будем заниматься [...] в ближайшее время и в течение последующих 5 лет как минимум. Это задача, которую я вам ставлю», — сказал губернатор, срок полномочий которого истекает в сентябре 2020 года.