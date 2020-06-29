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Пензенский губернатор поручил решить проблему трудоустройства молодых людей по специальности

15:03 | 29.06.2020 | Общество

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Пенза, 29 июня 2020. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поручил наладить взаимодействие между образовательными организациями и работодателями таким образом, чтобы выпускники ссузов и вузов имели возможность трудоустроиться на предприятия региона по полученной специальности.

Пензенский губернатор поручил решить проблему трудоустройства молодых людей по специальности. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Нам нужно сделать перезагрузку. Нам нужно подготовить реальные региональные меры кадровой поддержки молодежи. Вот если мы хотим, чтобы наш регион развивался, вот если мы хотим, чтобы у нас менялась ситуация к лучшему, мы должны заняться профессионально этой работой. Для начала нужно подписать соглашения с учебными заведениями, с предприятиями, организациями по трудоустройству, переобучению, продвижению нашей молодежи», — отметил Иван Белозерцев в ходе оперативного совещания, состоявшегося в режиме видеоконференции в понедельник, 29 июня.

Он добавил, что вчерашний студент «должен быть трудоустроен».

«И задача — чтобы он был трудоустроен по специальности. Это важнейшее направление нашей деятельности, поэтому прошу обратить внимание членов правительства. Это поручение, которым мы будем заниматься [...] в ближайшее время и в течение последующих 5 лет как минимум. Это задача, которую я вам ставлю», — сказал губернатор, срок полномочий которого истекает в сентябре 2020 года.

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