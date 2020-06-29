Юрий Горбатов стал лучшим машинистом асфальтоукладчика в Пензенской области Общество

Пенза, 29 июня 2020. PenzaNews. Сотрудник ООО «Пачелмское ДПМК» Юрий Горбатов одержал победу в региональном конкурсе «Лучший по профессии» в номинации «Лучший машинист асфальтоукладчика», практическая часть которого состоялась на автодороге, ведущей в село Наровчат.

Фото: Minstroy.pnzreg.ru

Второе место занял Михаил Дарюнин, представляющий ООО «Сфера»; третье — Иван Балабохин, работающий в ООО «Автодорога».

Всего за победу боролись десять человек из различных дорожных организаций Пензенской области.

В ходе первого этапа им предстояло на время провести укладку асфальтобетонной смеси. Помимо скорости, судьи оценивали качество работы. Также участники демонстрировали знание теории.

Награждение победителей конкурса «Лучший по профессии» во всех номинациях состоится осенью, сообщает пресс-служба министерства строительства и дорожного хозяйства Пензенской области.