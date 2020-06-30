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В Пензе заключены контракты на благоустройство трех скверов на сумму более 108 млн. рублей

13:35 | 30.06.2020 | Общество

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Пенза, 30 июня 2020. PenzaNews. Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Пензы» заключило контракты на благоустройство трех скверов — в районе улицы Славы, имени А.С. Пушкина и «Копилка пословиц» — на сумму более 108 млн. рублей.

В Пензе заключены контракты на благоустройство трех скверов на сумму более 108 млн. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Работы на всех объектах будет выполнять один подрядчик — зарегистрированное в рабочем поселке Исса ООО «Стройдор», которое возглавляет Иван Абрамов.

Цена контракта на благоустройство сквера в границах улиц Урицкого, Кирова и Славы составила 54 млн. 673 тыс. 845 рублей 50 копеек.

В электронном аукционе по определению подрядчика участвовало две организации: «Стройдор» и пензенская компания «СКД», директором которой является Федор Кадейкин. В итоге начальная (максимальная) цена была снижена почти на 2,6 млн. рублей.

Финансирование будет осуществляться из муниципального бюджета по программе «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры в городе Пензе на 2020–2026 годы».

Дата начала работ по контракту — 1 июля, завершения — 15 декабря 2020 года.

Цена контракта на благоустройство сквера на пересечении улиц Плеханова и Пушкина составила 32 млн. 80 тыс. 282 рубля 55 копеек.

После начала электронного аукциона по определению подрядчика было подано единственное предложение. В итоге начальная (максимальная) цена была снижена примерно на 161 тыс. рублей.

Финансирование будет осуществляться из муниципального бюджета по программе «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры в городе Пензе на 2020–2026 годы».

Дата начала работ по контракту — 1 июля, завершения — 15 декабря 2020 года.

Цена контракта на благоустройство сквера в границах улиц Московской, Володарского и Пушкина составила 21 млн. 653 тыс. 248 рублей 32 копейки.

В электронном аукционе по определению подрядчика участвовало две организации: «Стройдор» и «СКД». В итоге начальная (максимальная) цена была снижена примерно на 219 тыс. рублей.

Финансирование будет осуществляться из муниципального бюджета по программе «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры в городе Пензе на 2020–2026 годы».

Дата начала работ по контракту — 1 июля, завершения — 15 декабря 2020 года.

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