В Пензе заключены контракты на благоустройство трех скверов на сумму более 108 млн. рублей Общество

Пенза, 30 июня 2020. PenzaNews. Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Пензы» заключило контракты на благоустройство трех скверов — в районе улицы Славы, имени А.С. Пушкина и «Копилка пословиц» — на сумму более 108 млн. рублей.

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Работы на всех объектах будет выполнять один подрядчик — зарегистрированное в рабочем поселке Исса ООО «Стройдор», которое возглавляет Иван Абрамов.

Цена контракта на благоустройство сквера в границах улиц Урицкого, Кирова и Славы составила 54 млн. 673 тыс. 845 рублей 50 копеек.

В электронном аукционе по определению подрядчика участвовало две организации: «Стройдор» и пензенская компания «СКД», директором которой является Федор Кадейкин. В итоге начальная (максимальная) цена была снижена почти на 2,6 млн. рублей.

Финансирование будет осуществляться из муниципального бюджета по программе «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры в городе Пензе на 2020–2026 годы».

Дата начала работ по контракту — 1 июля, завершения — 15 декабря 2020 года.

Цена контракта на благоустройство сквера на пересечении улиц Плеханова и Пушкина составила 32 млн. 80 тыс. 282 рубля 55 копеек.

После начала электронного аукциона по определению подрядчика было подано единственное предложение. В итоге начальная (максимальная) цена была снижена примерно на 161 тыс. рублей.

Финансирование будет осуществляться из муниципального бюджета по программе «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры в городе Пензе на 2020–2026 годы».

Дата начала работ по контракту — 1 июля, завершения — 15 декабря 2020 года.

Цена контракта на благоустройство сквера в границах улиц Московской, Володарского и Пушкина составила 21 млн. 653 тыс. 248 рублей 32 копейки.

В электронном аукционе по определению подрядчика участвовало две организации: «Стройдор» и «СКД». В итоге начальная (максимальная) цена была снижена примерно на 219 тыс. рублей.

Финансирование будет осуществляться из муниципального бюджета по программе «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры в городе Пензе на 2020–2026 годы».

Дата начала работ по контракту — 1 июля, завершения — 15 декабря 2020 года.