В Сосновоборском районе обнаружено новое место гнездования лебедя-шипуна Общество

Пенза, 30 июня 2020. PenzaNews. Новое место гнездования лебедя-шипуна обнаружено на территории Сосновоборского района Пензенской области. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования региона.

Фото: Minleshoz.pnzreg.ru

«На момент обследования в выводке насчитывалось шесть птенцов», — отметили в ведомстве.

В пресс-службе пояснили, что в Пензенской области первая гнездящаяся пара была замечена в 1988 году.

«В настоящее время местами ежегодного гнездования являются Пензенское водохранилище, Селитбенское озеро, озеро-старица Боровое и пруд в окрестностях села Тихменево в Кузнецком районе», — сказали в Минлесхозе.

В ведомстве уточнили, что, по экспертной оценке, численность лебедя-шипуна в регионе составляет 5–10 размножающихся пар.

«Кроме этого, ежегодно отмечается присутствие в регионе до 100 неразмножающихся летне-кочующих птиц», — добавили в министерстве.