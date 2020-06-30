EN
03:05:00 Среда, 1 июля
Коронавирус Дольщики НКО Бизнес и финансы Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Сосновоборском районе обнаружено новое место гнездования лебедя-шипуна

16:37 | 30.06.2020 | Общество

Печать

Пенза, 30 июня 2020. PenzaNews. Новое место гнездования лебедя-шипуна обнаружено на территории Сосновоборского района Пензенской области. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования региона.

В Сосновоборском районе обнаружено новое место гнездования лебедя-шипуна

Фото: Minleshoz.pnzreg.ru

«На момент обследования в выводке насчитывалось шесть птенцов», — отметили в ведомстве.

В пресс-службе пояснили, что в Пензенской области первая гнездящаяся пара была замечена в 1988 году.

«В настоящее время местами ежегодного гнездования являются Пензенское водохранилище, Селитбенское озеро, озеро-старица Боровое и пруд в окрестностях села Тихменево в Кузнецком районе», — сказали в Минлесхозе.

В ведомстве уточнили, что, по экспертной оценке, численность лебедя-шипуна в регионе составляет 5–10 размножающихся пар.

«Кроме этого, ежегодно отмечается присутствие в регионе до 100 неразмножающихся летне-кочующих птиц», — добавили в министерстве.

Новости партнеров
Читайте также
Новый военный госпиталь в Пензе будет обслуживать 23 тыс. жителей региона Житель Пензенского района приговорен к 8 годам колонии за смерть случайного знакомого
Бывший главврач пензенской больницы скорой помощи Марат Милушев умер на 74-м году жизни Подрядчик приступит к строительству водопровода в поселке ЗИФ на текущей неделе
Директору зареченской компании назначен штраф в 1 млн. рублей В Заречном за сутки подтверждено 37 случаев заражения коронавирусом, в Пензе — 24
Все новости
Актуальное

2007–2020 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама