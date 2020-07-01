В Пензе ветераны боевых действий почтили память павших товарищей Общество

Пенза, 1 июля 2020. PenzaNews. Ветераны боевых действий почтили память павших товарищей у мемориального комплекса «Афганские ворота» в Пензе в среду, 1 июля.

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Отдать дань уважения тем, кто погиб, выполняя свой служебный долг, пришли, в частности, представители «Боевого братства» и Российского союза ветеранов Афганистана.

Также в памятном мероприятии приняли участие губернатор Иван Белозерцев, председатель комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Олег Мельниченко и другие представители власти.

1 июля отмечается День ветеранов боевых действий. Дата не имеет официального статуса. Однако в этот день во многих городах России те, кто принимал участие в различных войнах и вооруженных конфликтах, собираются вместе, чтобы отдать дань памяти тем, кого уже нет в живых.