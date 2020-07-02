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Подведены итоги второго конкурса на проживание в «Новых берегах» под Пензой

10:17 | 02.07.2020 | Общество

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Пенза, 2 июля 2020. PenzaNews. Общественный совет конкурса по отбору резидентов для проживания в арт-поместье «Новые берега» в селе Богословка Пензенской области одобрил 11 заявок из Пензы, Волгограда, Петрозаводска, Хабаровского и Красноярского краев по результатам второго конкурса. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе автономной некоммерческой организации по содействию социальной адаптации личности «Квартал Луи».

Подведены итоги второго конкурса на проживание в «Новых берегах» под Пензой. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Это социально активные молодые люди в возрасте до 35 лет с инвалидностью и семьи, воспитывающие детей с инвалидностью. Ключевым условием для претендентов была защита авторского проекта, направленного на решение общественно значимых проблем, который они смогут реализовать на базе арт-поместья «Новые берега», — пояснили в организации.

В пресс-службе добавили, что среди будущих резидентов — Дмитрий Дружинин с тяжелой формой ДЦП, разработавший свою программу лечебной физкультуры по восстановлению людей с нарушением опорно-двигательного аппарата; Станислав Усков, потерявший зрение за одну ночь, который планирует создать реабилитационный центр для ослепших; а также семья Сильванович из Красноярского края, воспитывающая ребенка-колясочника, которая будет заниматься созданием инклюзивных теплиц и развитием сельского хозяйства.

«Заселение новых жильцов во второй дом арт-поместья «Новые берега» запланировано на 20 августа», — уточнили в НКО.

В организации отметили, что часть дома — большая двухэтажная квартира — станет стажировочным центром для временного пребывания семей и людей с инвалидностью, где в месяц смогут останавливаться до 20 человек из разных регионов для обучения и получения нового опыта.

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