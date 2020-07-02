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Туроператор выплатит более 200 тыс. рублей пензенцу, не улетевшему на Кубу из-за коронавируса

12:06 | 02.07.2020 | Общество

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Пенза, 2 июля 2020. PenzaNews. Ленинский районный суд Пензы взыскал с ООО «Анекс Туризм» (бренд Anex Tour) 211,5 тыс. рублей в пользу местного жителя, который не смог воспользоваться путевкой на Кубу из-за пандемии коронавируса.

Туроператор выплатит более 200 тыс. рублей пензенцу, не улетевшему на Кубу из-за коронавируса. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В обоснование исковых требований мужчина указал, что 1 февраля 2020 года между ним и ответчиком был заключен договор о реализации туристического продукта, согласно которому ему и его супруге должен был быть оказан комплекс услуг по перевозке и размещению в определенном отеле в Республике Куба в период с 31 марта по 10 апреля», — сообщил ИА «PenzaNews» официальный представитель суда.

Он добавил, что турист заплатил за путевку 153 тыс. рублей.

«Так как 11 марта Всемирной организацией здравоохранения было опубликовано сообщение о пандемии коронавируса, в целях безопасности своего здоровья и здоровья супруги мужчина направил требование о расторжении договора. Помимо этого, властями Кубы была опубликована информация о закрытии границы для въезда иностранных граждан», — пояснил собеседник агентства.

Представитель суда отметил, что в этих условиях туроператор должен был вернуть клиенту стоимость туристического продукта, однако не сделал этого.

«Решением суда с ООО «Анекс Туризм» в пользу истца взыскана сумма по договору реализации туристического продукта в размере 141 тыс. рублей, а также штраф [за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя] — 70 тыс. 500 рублей. Заочное решение не вступило в законную силу», — уточнил он.

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