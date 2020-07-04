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Под Пензой осужденный оштрафован за татуировку с нацистской символикой

16:53 | 04.07.2020 | Общество

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Пенза, 4 июля 2020. PenzaNews. Наказание в виде штрафа в размере 1 тыс. рублей назначено 46-летнему осужденному, отбывающему наказание в колонии-поселении №12 в Бессоновском районе Пензенской области, за публичное демонстрирование татуировки на спине, содержащей нацистскую символику.

Под Пензой осужденный оштрафован за татуировку с нацистской символикой. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе прокуратуры региона, мужчина признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ «Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций, либо иных атрибутики или символики, пропаганда либо публичное демонстрирование которых запрещены федеральными законами».

«Постановление в законную силу не вступило», — отметили в надзорном ведомстве.

В пресс-службе добавили, что мужчина намерен избавиться от данного рисунка на теле.

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