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В Пензенской области установят 30 новых комплексов фиксации нарушений ПДД

18:16 | 09.07.2020 | Общество

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Пенза, 9 июля 2020. PenzaNews. 30 новых комплексов фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения будет установлено в Пензенской области до конца 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба облправительства.

В Пензенской области установят 30 новых комплексов фиксации нарушений ПДД. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Помимо превышения скоростного режима, многие из них будут фиксировать выезд на полосу встречного движения, пересечение стоп-линии, непредоставление преимущества пешеходам, проезд на красный сигнал светофора или по обочине.

На установку дополнительных комплексов фиксации нарушении ПДД из областного бюджета будет направлено около 200 млн. рублей.

В настоящее время в регионе действует 136 стационарных камер и десять передвижных.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в январе-июне 2020 года в Пензенской области произошло 684 ДТП, в результате которых 65 человек погибли, еще более 950 — получили травмы различной степени тяжести.

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