В Пензе прокуратура встала на защиту прав осужденных, нуждающихся в средствах реабилитации Общество

Пенза, 10 июля 2020. PenzaNews. Прокуратура встала на защиту прав двоих инвалидов, отбывающих наказание за совершенные преступления в исправительной колонии №5 в Пензе, которые нуждаются в технических средствах реабилитации.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе прокуратуры Пензенской области, в соответствии с индивидуальными программами реабилитации, им необходимы: комнатная инвалидная коляска с ручным приводом, прогулочная коляска, протез бедра и протез голени модульного типа, ортопедическая обувь, а также чехол и обувь на протез.

«Осужденные этими техническими средствами реабилитации обеспечены не были, что выяснилось в ходе их личного приема работниками спецпрокуратуры», — пояснили в надзорном ведомстве.

В пресс-службе добавили, что в суд были направлены исковые заявления о понуждении ИК №5 обеспечить осужденных техническими средствами реабилитации.

«Иски прокурора удовлетворены. Исполнение судебных решений находится на контроле», — отметили в ведомстве.