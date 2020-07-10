В центре «Адели Пенза» завершен курс социально-бытовой адаптации людей с инвалидностью Общество

Пенза, 10 июля 2020. PenzaNews. Итоговое групповое занятие в рамках проекта, направленного на социально-бытовую адаптацию детей и молодых людей с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, состоялось в физкультурно-оздоровительном центре «Адели Пенза» на улице Ульяновской.

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Данный курс был рассчитан на 30 человек и проводился с начала 2020 года совместно с пензенской региональной общественной организацией «Объединение родителей детей-инвалидов» на средства президентского гранта в размере около 500 тыс. рублей.

Как сообщила ИА «PenzaNews» директор ООО «Адели Пенза» Лидия Вахрушева, задачей проекта являлась адаптация людей с ограниченными возможностями здоровья к жизни в социуме — требовалось научить их готовить, одеваться, обуваться, причесываться, а также привить им навыки общения.

«Бесплатные занятия были организованы для участников разного возраста — от 8 до 25 лет», — уточнила собеседница агентства, добавив, что во время занятий учитывалась степень нарушения их двигательных функций.

По словам президента «Объединения родителей детей-инвалидов» Ольги Гаевской, в настоящее время общественная организация заботится более чем о 150 людях с ограниченными возможностями, многим из которых необходимо получить навыки самообслуживания.

«К сожалению, родители не вечны, дети вырастают и остаются одни. Конечно, то, как будет продолжаться их жизнь, вызывает беспокойство родителей, поэтому в первую очередь для участия в этой программе мы отбирали детей с наиболее тяжелыми формами заболевания — колясочников и так далее», — сказала она.

Ольга Гаевская пояснила, что благодаря президентскому гранту было приобретено оборудование для проведения подготовительной терапии, предшествующей процессу обучения социально-бытовым навыкам: тренажер «Капитан» для разработки крупной моторики и специальная реабилитационная перчатка.

В продолжение темы директор ООО «Адели Пенза» Лидия Вахрушева обратила внимание на то, что занятия на современных тренажерах ведут квалифицированные опытные специалисты, а используемые в физкультурно-оздоровительном центре методики доступны детям не только из Пензенской области и других регионов России, но и зарубежных стран.

«К нам приезжают из Казахстана, Азербайджана, были из Америки, Италии и Испании», — отметила она.

Лидия Вахрушева добавила, что значительную поддержку — в первую очередь информационную — учреждению оказывает центр инноваций социальной сферы, действующий на базе ООО «Центр кластерного развития», благодаря чему о работе «Адели Пенза» узнает большее число людей.

По словам Светланы Матвеевой из Набережных Челнов, ребенок которой проходит реабилитацию в физкультурно-оздоровительном центре в Пензе в течение двух лет, альтернативы данному учреждению семья не видит.

«До этого мы прошли четыре курса реабилитации в Польше, пять курсов в Чехии, в Москве, в Санкт-Петербурге, а в 2018 году первый раз приехали сюда и больше никуда не ездим, потому что здесь большой выбор процедур, очень много различного оборудования. К тому моменту, когда мы сюда приехали, ребенок даже за руку не мог ходить, а сейчас он уже учится ходить самостоятельно. Небольшие расстояния может пройти сам в пределах помещения», — сказала она.

Положительную динамику отметили и родители участников курса социально-бытовой адаптации. В ходе завершающего группового занятия подростки самостоятельно приготовили ужин.