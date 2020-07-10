Территорию бывшего водозабора в южной части Кузнецка благоустроят за 11,6 млн. рублей Общество

Кузнецк, 10 июля 2020. PenzaNews. 11,6 млн. рублей будет направлено на благоустройство территории бывшего водозабора в южной части Кузнецка Пензенской области. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Фото: Gorodkuzneck.ru

Местная подрядная компания «Стройко» уже вышла на объект: проведены подготовительные работы, спилены деревья, выполнена планировка участка.

Рабочие приступили к обустройству дорожки шириной два метра, которая пройдет по всему периметру будущего сквера и будет вымощена тротуарной плиткой.

Проект благоустройства территории также предусматривает создание волейбольной площадки, установку хоккейной коробки, уличных тренажеров под навесами и детского игрового комплекса. Планируется организовать автомобильную стоянку.

Завершить работы намечено в середине августа.