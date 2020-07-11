Найдена 79-летняя женщина, заблудившаяся по пути из Мичкасских Выселок до Нижнего Ломова Общество

Пенза, 11 июля 2020. PenzaNews. Полицейские нашли 79-летнюю жительницу Нижнего Ломова Пензенской области, которая отправилась в село Мичкасские Выселки, где раньше работала фельдшером, чтобы навестить знакомых, а по пути обратно заблудилась и в итоге провела ночь в лесу.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального управления МВД России, дочь пенсионерки обратилась в полицию поздно вечером 9 июля, после чего стражи порядка опросили жителей Мичкасских Выселок и выяснили, что накануне исчезновения пенсионерка решила вернуться домой и направилась по дороге в сторону Нижнего Ломова.

«Вскоре после этого разразилась большая гроза. Полицейские предположили, что женщина могла спрятаться от непогоды в придорожных посадках, и на протяжении нескольких часов обследовали их при свете фонарей. Однако в посадках пропавшей не оказалось. Поиски приостановили глубокой ночью и возобновили рано утром», — пояснили в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что незадолго до полудня полицейские обнаружили пожилую женщину в соседнем населенном пункте, расположенном примерно в 5 км от Мичкасских Выселок.

«Пенсионерка пояснила, что накануне в потемках заметила свет фонаря, решила, что уже дошла до Нижнего Ломова, до которого было около 30 км, и попыталась срезать путь, но заблудилась в лесополосе и вышла из нее лишь на следующий день», — сказали в УМВД.

В управлении отметили, что после этого полицейские передали пожилую женщину родственникам, которые отвезли ее в больницу для обследования.