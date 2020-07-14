Органы местного самоуправления наделили полномочиями по осуществлению выплат соцработникам Общество

Пенза, 14 июля 2020. PenzaNews. Органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Пензенской области наделены полномочиями по осуществлению выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку работникам муниципальных стационарных организаций соцобслуживания и стационарных отделений, созданных не в стационарных организациях соцобслуживания, оказывающим социальные услуги гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция COVID-19, и лицам из групп риска.

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Соответствующий закон принят в ходе 32-й внеочередной сессии Законодательного собрания региона, состоявшейся во вторник, 14 июля.

Как сообщила и.о. министра труда, социальной защиты и демографии Пензенской области Елена Егорова, выплаты будут осуществляться за период с 15 апреля по 1 сентября 2020 года исходя из длительности рабочей смены 14 календарных дней.

По ее словам, пока финансирование предусмотрено из расчета восьми смен.

Вместе с тем Елена Егорова напомнила, что ранее президент России Владимир Путин предложил продлить выплаты по 15 сентября — в этом случае будет учитываться период в девять рабочих смен, и потребность в деньгах составит более 17 млн. рублей.

«Средства предоставляются из федерального бюджета», — сказала и.о. министра.

В свою очередь председатель Законодательного собрания Пензенской области, секретарь реготделения «Единой России» Валерий Лидин уточнил, что доплаты получат более 700 социальных работников.

В итоге присутствовавшие на сессии депутаты единогласно поддержали предложенный законопроект.