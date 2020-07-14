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Для ветеранов боевых действий, инвалидов I и II групп ввели льготы по транспортному налогу

15:28 | 14.07.2020 | Общество

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Пенза, 14 июля 2020. PenzaNews. Льготы по уплате транспортного налога введены в Пензенской области для ветеранов боевых действий, инвалидов I и II групп. Соответствующие изменения внесены в региональный закон «О введении в действие транспортного налога на территории Пензенской области» в ходе 32-й внеочередной сессии Заксобрания региона, состоявшейся во вторник, 14 июля.

Для ветеранов боевых действий, инвалидов I и II групп ввели льготы по транспортному налогу

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В качестве докладчика по данному вопросу выступил временно исполняющий обязанности министра экономики Пензенской области Валерий Миронов.

Он сообщил, что проектом закона предусмотрено освободить ветеранов боевых действий, инвалидов I и II групп от уплаты транспортного налога в отношении легковых автомобилей с мощностью двигателя до 100 лошадиных сил включительно.

По словам Валерия Миронова, в отношении машин с мощностью двигателя более 100 лошадиных сил предлагается установить дифференцированные налоговые льготы от 5% до 45%.

Перед тем как вопрос был вынесен на голосование, председатель комитета Законодательного собрания по социальной политике, глава фракции КПРФ в региональном парламенте Георгий Камнев, предложил в перспективе рассмотреть возможность введения льготы по уплате транспортного налога для многодетных семей.

«Тоже освободить, например, [от уплаты налога], если транспортное средство до 100 лошадиных сил. То есть это, понятно, «Жигули», какие-то отечественные модели. Мне кажется, это было бы очень важно», — отметил он.

После этого состоялось голосование по предложенному законопроекту, в ходе которого присутствовавшие на сессии народные избранники поддержали его единогласно.

Установленные льготы будут применяться при расчете транспортного налога за 2020 год.

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