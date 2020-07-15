В Пензе сильным ветром повалено около 50 деревьев Общество

Пенза, 15 июля 2020. PenzaNews. Около 50 деревьев повалено в Пензе сильным ветром, обрушившимся на регион вечером в минувший вторник, 14 июля. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе городской администрации.

Фото: Penza-gorod.ru

«В ночь работы по их опиловке проводили специалисты управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города», — сказали в мэрии.

В пресс-службе пояснили, что в первоочередном порядке были убраны деревья, перекрывшие проезжую часть и тротуары, а также упавшие на машины.

«Преимущественно данные работы проводились в микрорайонах ГПЗ и Терновке», — уточнили в администрации Пензы.

В мэрии добавили, что 15 июля к уборке поваленных деревьев приступили представители МУП «Зеленое хозяйство города Пензы»: в опиловке задействовано пять бригад — 18 специалистов и восемь единиц техники.