На Юбилейной площади Пензы 5 августа проведут ярмарку вакансий Общество

Пенза, 16 июля 2020. PenzaNews. Ярмарка вакансий будет организована на Юбилейной площади Пензы в среду, 5 августа. Соответствующее распоряжение регионального правительства подписал губернатор Иван Белозерцев.

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Ответственным за проведение мероприятия назначено министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области.

Планируется, что в ярмарке вакансий примут участие представители ведущих предприятий региона, заместители глав администраций городских округов и муниципальных районов по социальным вопросам, руководители центров занятости населения и другие заинтересованные лица.

Работодателям рекомендовано использовать в ходе мероприятия различные рекламные и информационные материалы, в том числе баннеры, растяжки, демонстрационные ролики и буклеты.