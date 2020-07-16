EN
20:21:34 Четверг, 16 июля
Коронавирус Дольщики НКО Бизнес и финансы Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!
АКТУАЛЬНО В Пензенской области 5 тыс. 883 случая заражения коронавирусом, 5 тыс. 229 человек выписаны, 69 пациентов умерли

На Юбилейной площади Пензы 5 августа проведут ярмарку вакансий

13:38 | 16.07.2020 | Общество

Печать

Пенза, 16 июля 2020. PenzaNews. Ярмарка вакансий будет организована на Юбилейной площади Пензы в среду, 5 августа. Соответствующее распоряжение регионального правительства подписал губернатор Иван Белозерцев.

На Юбилейной площади Пензы 5 августа проведут ярмарку вакансий. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Ответственным за проведение мероприятия назначено министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области.

Планируется, что в ярмарке вакансий примут участие представители ведущих предприятий региона, заместители глав администраций городских округов и муниципальных районов по социальным вопросам, руководители центров занятости населения и другие заинтересованные лица.

Работодателям рекомендовано использовать в ходе мероприятия различные рекламные и информационные материалы, в том числе баннеры, растяжки, демонстрационные ролики и буклеты.

Новости партнеров
Читайте также
Экзамен по обществознанию прошел в Пензенской области в штатном режиме «Пензаэнерго» до конца года обновит приборы учета более чем в 250 населенных пунктах
Организована проверка по факту нахождения двухлетнего ребенка на железнодорожных путях К участию в конкурсе АСИ по развитию экотуризма допущена одна заявка из Пензенской области
Сдать нормативы ГТО можно будет 17 июля на Олимпийской аллее Пензы В Пензе преподаватель вуза получила реальный срок за взятку
Все новости
Актуальное

2007–2020 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама