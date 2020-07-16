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К участию в конкурсе АСИ по развитию экотуризма допущена одна заявка из Пензенской области

14:29 | 16.07.2020 | Общество

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Пенза, 16 июля 2020. PenzaNews. Одна из 115 заявок, допущенных к участию в организованном Агентством стратегических инициатив (АСИ) всероссийском конкурсе на создание туристско-рекреационных кластеров и развитие экотуризма, поступила из Пензенской области. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте конкурса.

К участию в конкурсе АСИ по развитию экотуризма допущена одна заявка из Пензенской области. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Пензенская заявка посвящена Островцовской лесостепи — проекту под названием «Наша фишка».

В ходе народного голосования, которое стартовало 13 июля и продлится десять дней, этот проект пока поддержали 12 человек.

Всероссийский конкурс на создание туристско-рекреационных кластеров и развитие экотуризма организован в рамках национального проекта «Экология». Его цель — выявление пилотных территорий по развитию экологического туризма.

Конкурсная комиссия назовет 30 лучших проектов 28 июля. Еще один будет определен по результатам народного голосования.

Финалисты получат возможность доработать свои проекты в рамках обучающей акселерационной программы и представят их в конце второго этапа конкурса.

Десять пилотных территорий с лучшими решениями будут объявлены 16 октября.

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