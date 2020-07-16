Иван Белозерцев поручил активнее развивать туристический потенциал Наровчатского района Общество

Наровчат, 16 июля 2020. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев в ходе рабочего визита в Наровчат поручил активнее развивать туристический потенциал района.

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В частности, он распорядился подготовить предложения по дополнительному оснащению открытого в 2019 году музея, посвященного композитору Александру Архангельскому — уроженцу села Старое Тезиково Наровчатского уезда.

Глава региона высоко оценил творческий подход сотрудников учреждения к подаче материала: они разыграли для гостей сценку уездной жизни, чтобы посетители смогли прочувствовать атмосферу, в которой жил известный земляк, прославившийся как новатор в истории духовной музыки.

«Мы делаем все для того, чтобы в музеях вот именно такие постановки были. Это лучше воспринимается, интереснее, это как в театре», — сказал Иван Белозерцев.

Он добавил, что в условиях постепенного снятия введенных из-за коронавируса ограничений от музейных работников требуются дополнительные усилия по информированию потенциальных посетителей о том, какие экспозиции уже открыты и как обеспечивается соблюдение необходимых мер предосторожности.

Губернатор также предложил продумать туристические программы для гостей комплекса «Тюремный замок», которые хотят не только осмотреть здание постройки начала XIX века, но и провести некоторое время в камерах, где содержались осужденные.

При посещении частной гостиницы «Мираж» губернатора приятно удивил используемый здесь подход к работе с туристами: наряду с комфортными номерами по доступным ценам всем желающим за дополнительную плату предлагают попробовать блюда местной кухни, в том числе запеченную в русской печи утку в тесте и произведенный в монастыре сыр. Также в меню доступны ягоды, мясо с близлежащих подворий, сало, деревенская сметана и квас.

«Молодцы! Здорово!» — отметил Иван Белозерцев.

Одним из центральных мероприятий программы визита главы региона в Наровчат стала его встреча с активистами районного совета ветеранов, в ходе которой были затронуты вопросы благоустройства, ремонта дорог, доступности медицинской помощи и подготовки к 150-летию со дня рождения писателя Александра Куприна.

Иван Белозерцев пообещал, что обязательно посетит торжества.

Он также сообщил, что пригласил на праздник министра культуры России Ольгу Любимову.

В завершение рабочего визита губернатор провел личный прием граждан.