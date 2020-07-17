В «Пензаэнерго» активизировали работу по предупреждению случаев электротравматизма Общество

Пенза, 17 июля 2020. PenzaNews. Специалисты филиала «Россети Волга» (бренд ПАО «МРСК Волги») – «Пензаэнерго» активизировали профилактическую работу по предупреждению случаев электротравматизма.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как отмечается в сообщении пресс-службы компании, поступившем в ИА «PenzaNews», проведены внеочередные осмотры трансформаторных подстанций и воздушных линий электропередачи вблизи школ, детских садов, лагерей отдыха, дачных кооперативов, мест ловли рыбы и других территорий, где могут находиться несовершеннолетние, которые в период летних каникул нередко остаются без присмотра взрослых.

«Это было сделано с целью проверки соответствия энергообъектов правилам электробезопасности», — поясняется в тексте.

В нем добавляется, что налажено взаимодействие с администрациями населенных пунктов и представителями дачных кооперативов для информирования граждан о правилах электробезопасности.

«В рамках профилактической работы в районные отделы образования и образовательные учреждения области были направлены памятки с информацией по предупреждению детского электротравматизма. Практика показывает, что причиной чрезвычайных происшествий с участием детей становятся, как правило, незнание элементарных правил безопасного поведения вблизи энергообъектов и халатность взрослых», — говорится в пресс-релизе.